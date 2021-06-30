Реконструкция киноцентра «Рекорд» подходит к концу

Согласно плану реконструкции центра, работы будут завершены уже к середине июля, и уже к 20 августа новенький «Рекорд» будет открыт к посещению. - лучше в 1 предложение объедини Владимир Молоканов, генеральный директор ЗАО «СМУ-77», компании, которая занимается реконструкцией, заверяет, что в рамках реставрации будут сохранены все основные архитектурные элементы.



Фойевоссоздадут максимально близко к утраченному историческому облику. Холл первого этажа станет главным выставочным пространством, здесь же установят пятиметровую скульптуру читающей девочки, автором которой стал художник Дмитрий Аске.



Ротонда также остается жемчужиной центра - на первом этаже планируется обустроить зону кафе, с выходом на улицу в летнее время. На втором этаже будут расположены: выставочный зал, лекторий и зона коворкинга.



К работе вернется и старинный кинозал, к восстановлению которого подойдут особенно тщательно - будет выполнена звукоизоляция, замена кресел и экрана, а также оснащение зала современным техническим оборудованием и акустикой.