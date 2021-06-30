В Нижнем Новгороде пройдет выставка фотопортретов ветеранов ВОВ

Экспозиция под названием «Герои России, какими их не видел никто» пройдет на Театральной площади и в Парке Победы. Выставка продлится до 30 сентября.
Фотопроект включает 28 работ известных в России и за рубежом авторов, таких как Данил Головкин, Ольга Тупоногова-Волкова и Слава Филиппов.
Сами съемки художественного проекта прошли в шести городах России. Героями выставки стали ветераны Великой Отечественной войны, которые благодаря работе трех fashion-фотографов, предстанут перед зрителями в невиданных ранее образах.
Целью ежегодного проекта Благотворительного фонда “Память поколений” является привлечение внимание общества к Героям нашего времени - ветеранам боевых действий.
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