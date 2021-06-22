Пространство у Мещерского озера благоустроят к 800-летию Нижнего Новгорода

18 июня на электронной торговой площадке «Фабрикант» стартовал сбор заявок. Начальная (максимальная) цена договора — 20,9 миллионов рублей. Окончание подачи заявок — 24 июня.

Концепция благоустройства разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области. Вместо пустынной территории здесь создадут общественное пространство для прогулок и занятий спортом.

проложат прямую пешеходную связь между улицами Карла Маркса и Мещерским бульваром

обустроят подходы с прилегающих территорий

очистят площадки, сделают тихие зоны отдыха

установят скамейки и урны; обустроят беговую дорожку, освещение и мощение

посадят дополнительное озеленение

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Фото: правительства региона