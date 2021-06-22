Пространство у Мещерского озера благоустроят к 800-летию Нижнего Новгорода

Мещерское озеро — это памятник природы регионального значения. Пространство за детским театром «Вера» — участок ограничен улицами Карла Маркса, Пролетарской и Мещерским бульваром — ранее не было благоустроено.
18 июня на электронной торговой площадке «Фабрикант» стартовал сбор заявок. Начальная (максимальная) цена договора — 20,9 миллионов рублей. Окончание подачи заявок — 24 июня.
Концепция благоустройства разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области. Вместо пустынной территории здесь создадут общественное пространство для прогулок и занятий спортом.
- проложат прямую пешеходную связь между улицами Карла Маркса и Мещерским бульваром
- обустроят подходы с прилегающих территорий
- очистят площадки, сделают тихие зоны отдыха
- установят скамейки и урны; обустроят беговую дорожку, освещение и мощение
- посадят дополнительное озеленение
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Фото: правительства региона
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