18+
  • Город
  • Город

Пространство у Мещерского озера благоустроят к 800-летию Нижнего Новгорода

Мещерское озеро — это памятник природы регионального значения. Пространство за детским театром «Вера» — участок ограничен улицами Карла Маркса, Пролетарской и Мещерским бульваром — ранее не было благоустроено.

 

18 июня на электронной торговой площадке «Фабрикант» стартовал сбор заявок. Начальная (максимальная) цена договора — 20,9 миллионов рублей. Окончание подачи заявок — 24 июня.

Концепция благоустройства разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области. Вместо пустынной территории здесь создадут общественное пространство для прогулок и занятий спортом.

  • проложат прямую пешеходную связь между улицами Карла Маркса и Мещерским бульваром
  • обустроят подходы с прилегающих территорий
  • очистят площадки, сделают тихие зоны отдыха
  • установят скамейки и урны; обустроят беговую дорожку, освещение и мощение
  • посадят дополнительное озеленение

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: правительства региона

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты