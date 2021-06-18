В Нижнем открывается новый сезон экскурсий на стройки. Первая точка на карте города — Нижегородская ярмарка

Территория Ярмарки обновляется в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода по концепции бюро Megabudka под кураторством ИРГСНО. Во время экскурсии подробно расскажут о том, как идут работы и как будет выглядеть площадь ярмарки уже в этом августе.

20 июня Время: с 11:00 Сбор: у остановки «Стрелка» на улице Советская Регистрация на экскурсию здесь.