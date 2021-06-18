18+
  • Город
  • Город

В Нижнем открывается новый сезон экскурсий на стройки. Первая точка на карте города — Нижегородская ярмарка

В это воскресенье, 20 июня, Институт развития городской среды проведет экскурсию по территории Нижегородской ярмарки. Эксперты расскажут о том, как преобразится пространство: о проектных решениях, новых функциональных зонах, озеленении и особенностях работы с городской средой Нижнего.

 

Территория Ярмарки обновляется в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода по концепции бюро Megabudka под кураторством ИРГСНО. Во время экскурсии подробно расскажут о том, как идут работы и как будет выглядеть площадь ярмарки уже в этом августе.

20 июня

Время: с 11:00

Сбор: у остановки «Стрелка» на улице Советская

 

Регистрация на экскурсию здесь.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Среда800

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты