В Нижнем открывается новый сезон экскурсий на стройки. Первая точка на карте города — Нижегородская ярмарка

В это воскресенье, 20 июня, Институт развития городской среды проведет экскурсию по территории Нижегородской ярмарки. Эксперты расскажут о том, как преобразится пространство: о проектных решениях, новых функциональных зонах, озеленении и особенностях работы с городской средой Нижнего.
Территория Ярмарки обновляется в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода по концепции бюро Megabudka под кураторством ИРГСНО. Во время экскурсии подробно расскажут о том, как идут работы и как будет выглядеть площадь ярмарки уже в этом августе.
20 июня
Время: с 11:00
Сбор: у остановки «Стрелка» на улице Советская
Регистрация на экскурсию здесь.
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