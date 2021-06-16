Благоустройство бульвара на проспекте Гагарина завершат этим летом

Речь идет о благоустройства бульвара на проспекте Гагарина на участке от кинотеатра «Электрон» до остановки «Улица Батумская».

Ранее работы были выполнены от администрации Приокского района до остановки «Улица Батумская», но приостановлены из-за проведения строительно-монтажных работ.

По словам заместителя главы администрации Приокского района, в рамках II очереди благоустройства планируют — восстановить велодорожку, газон, установить малые архитектурные формы, информационные стенды и скамейки, а также привести в порядок зеленые насаждения.

Конкурс по определению подрядной организации уже проводится.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: nnov.dixinews.ru