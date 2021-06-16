Благоустройство бульвара на проспекте Гагарина завершат этим летом

В августе 2021 года завершатся работы по благоустройству бульвара на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городской думы Нижнего Новгорода.
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nnov.dixinews.ru
Речь идет о благоустройства бульвара на проспекте Гагарина на участке от кинотеатра «Электрон» до остановки «Улица Батумская».
Ранее работы были выполнены от администрации Приокского района до остановки «Улица Батумская», но приостановлены из-за проведения строительно-монтажных работ.
По словам заместителя главы администрации Приокского района, в рамках II очереди благоустройства планируют — восстановить велодорожку, газон, установить малые архитектурные формы, информационные стенды и скамейки, а также привести в порядок зеленые насаждения.
Конкурс по определению подрядной организации уже проводится.
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Фото: nnov.dixinews.ru
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