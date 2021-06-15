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Нижний Новгород назван самым гостеприимным городом России

Столица Приволжья лидирует в рейтинге сервиса SuperJob, который провел опрос среди 9 000 человек, чтобы выяснить, в каких регионах России жители рады туристам.

 

  • автор фото — Никита Духник

Больше всего рады туристам в Нижнем Новгороде — 52% опрошенных хотят, чтобы их город и область посещали больше людей.

Самыми перспективными направлениями в пределах региона нижегородцы считают — культурно-исторический туризм, походы, сплавы и пешие маршруты и паломнический туризм.

Наименее гостеприимными оказались жители Перми (30%), Омска и Краснодара (по 32%).

Полный список городов:

  • Нижний Новгород — 52 %
  • Волгоград — 50 %
  • Красноярск — 47 %
  • Санкт-Петербург — 45 %
  • Екатеринбург — 43 %
  • Самара — 42 %
  • Уфа — 40 %
  • Челябинск — 39 %
  • Казань — 38 %
  • Воронеж — 37 %

Всего в опросе приняли участие 9 тысяч человек старше 18 лет — по тысяче из Москвы из Санкт-Петербурга и по 500 из других городов.

 

 

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