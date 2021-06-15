Нижний Новгород назван самым гостеприимным городом России

Столица Приволжья лидирует в рейтинге сервиса SuperJob, который провел опрос среди 9 000 человек, чтобы выяснить, в каких регионах России жители рады туристам.
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автор фото — Никита Духник
Больше всего рады туристам в Нижнем Новгороде — 52% опрошенных хотят, чтобы их город и область посещали больше людей.
Самыми перспективными направлениями в пределах региона нижегородцы считают — культурно-исторический туризм, походы, сплавы и пешие маршруты и паломнический туризм.
Наименее гостеприимными оказались жители Перми (30%), Омска и Краснодара (по 32%).
Полный список городов:
- Нижний Новгород — 52 %
- Волгоград — 50 %
- Красноярск — 47 %
- Санкт-Петербург — 45 %
- Екатеринбург — 43 %
- Самара — 42 %
- Уфа — 40 %
- Челябинск — 39 %
- Казань — 38 %
- Воронеж — 37 %
Всего в опросе приняли участие 9 тысяч человек старше 18 лет — по тысяче из Москвы из Санкт-Петербурга и по 500 из других городов.
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