Нижний Новгород назван самым гостеприимным городом России

Больше всего рады туристам в Нижнем Новгороде — 52% опрошенных хотят, чтобы их город и область посещали больше людей.

Самыми перспективными направлениями в пределах региона нижегородцы считают — культурно-исторический туризм, походы, сплавы и пешие маршруты и паломнический туризм.

Наименее гостеприимными оказались жители Перми (30%), Омска и Краснодара (по 32%).

Полный список городов:

Нижний Новгород — 52 %

Волгоград — 50 %

Красноярск — 47 %

Санкт-Петербург — 45 %

Екатеринбург — 43 %

Самара — 42 %

Уфа — 40 %

Челябинск — 39 %

Казань — 38 %

Воронеж — 37 %

Всего в опросе приняли участие 9 тысяч человек старше 18 лет — по тысяче из Москвы из Санкт-Петербурга и по 500 из других городов.

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