Звездный зал нижегородской планетария модернизируют

Цифровое проекционное оборудование Большого звездного зала приведут в соответствие с мировыми стандартами — разрешение и яркость изображения улучшат более чем вдвое. Кроме того, в зале появится высококонтрастный купольный проекционный экран и акустическая отделка.

«В этом году обустроим новые газоны, поставим урны, малые архитектурные формы, а на следующий год планируем заявить проект в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды". Нужно привести в порядок все пространство от планетария до метромоста», — отмечает Юрий Шалабаев.

Большой звездный зал планируется открыть после модернизации к 800-летию города.

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Фото: сообщество нижегородского планетария «ВКонтакте»