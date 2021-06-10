Звездный зал нижегородской планетария модернизируют

Сегодня, 10 июня, Большой звездный зал Нижегородского планетария закрывается на модернизацию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Обновленный зал планируется открыть к юбилею Нижнего Новгорода.
Цифровое проекционное оборудование Большого звездного зала приведут в соответствие с мировыми стандартами — разрешение и яркость изображения улучшат более чем вдвое. Кроме того, в зале появится высококонтрастный купольный проекционный экран и акустическая отделка.
«В этом году обустроим новые газоны, поставим урны, малые архитектурные формы, а на следующий год планируем заявить проект в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды". Нужно привести в порядок все пространство от планетария до метромоста», — отмечает Юрий Шалабаев.
Большой звездный зал планируется открыть после модернизации к 800-летию города.
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Фото: сообщество нижегородского планетария «ВКонтакте»
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