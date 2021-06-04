Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода временно перекроют

С 22:00 4 июня до 6:00 26 июня в центре Нижнего Новгорода временно приостановят движение транспорта по улице Минина от дома № 4 до пересечения с переулком Музейный. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.