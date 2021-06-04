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Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода временно перекроют

С 22:00 4 июня до 6:00 26 июня в центре Нижнего Новгорода временно приостановят движение транспорта по улице Минина от дома № 4 до пересечения с переулком Музейный. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

 

Объезд зоны ремонтных работ организуют по прилегающим улицам.

Изменения в автобусных маршрутах:

  • Автобусы А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45 и 304 будут следовать по улице Варварской и Пискунова в оба направления
  • Движение автобусных маршрутов А-40, А-58, А-64, Т-74 и Т-97 организуют в направлении площади Сенной – по улице Пискунова, в направлении площади Свободы – по улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской
  • Разворот автобусов маршрутов А-1, А-68, Т-31 сделают на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

 

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