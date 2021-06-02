Экологичный «город будущего» и образовательный кампус планируют построить под Нижним Новгородом

Паркоград «Нижний» с университетским кампусом, речным вокзалом и аквапарком планируется построить в Борской пойме. Концепцию развития территории в 5,4 тысячи гектаров представила компания «Креативная лаборатория». Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«На этом месте и раньше проектировалась застройка. При прошлом губернаторе был разработан проект «Глобтаун» с участием итальянских архитекторов — небоскребы, которые закрывали волшебные виды с нижегородских холмов. Мы решили пойти совсем другим путем: предложили построить в этом месте экологичный город будущего», — отмечает председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев.
Площадь «города будущего» составит 5,4 тысячи гектаров и в него войдут — деловой квартал, дачные поселки, медицинский кластер, речной вокзал и аквапарк. По улицам пустят экологичный транспорт: мини-электроавтобусы, электрокатера и беспилотный шаттл на канатной тяге. Часть участка останется в первозданном виде, чтобы сохранить уникальный панорамный вид на низину Волги. Саму долину защитят от паводков и наводнений.
В паркограде смогут проживать 70 тысяч студентов, 40 тысяч предпринимателей и 30 тысяч сотрудников для работы по контракту. На создание проекта потребуется около 10 лет.
По словам Кирилла Игнатьева, проект будет реализован за счет частных инвестиций, но его инфраструктура — это задача федерального бюджета и корпораций федерального масштаба.
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Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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