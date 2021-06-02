Экологичный «город будущего» и образовательный кампус планируют построить под Нижним Новгородом

В паркограде смогут проживать 70 тысяч студентов, 40 тысяч предпринимателей и 30 тысяч сотрудников для работы по контракту. На создание проекта потребуется около 10 лет.

По словам Кирилла Игнатьева, проект будет реализован за счет частных инвестиций, но его инфраструктура — это задача федерального бюджета и корпораций федерального масштаба.

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Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы