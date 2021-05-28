В стенах Дмитриевской башни нижегородского кремля нашли древних моллюсков

«Завершается реставрация Дмитриевской башни — знакового объекта Нижегородской области и Нижнего Новгорода, а также противоаварийные работы по пряслам Кремля. Это один из самых больших и значимых проектов реконструкции. Реставраторами проделана колоссальная работа по сохранению объекта культурного наследия», — отмечает управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Рабочие отреставрировали стены и своды внутри Дмитриевской башни и при проведении работ на третьем ярусе была раскрыта кладка из белокаменных блоков XVII века, эксперты по охране памятников предложили ее музеефицировать.

«Здесь можно будет изучать историю не только человечества, но историю земли — в стене есть даже древние моллюски, которым 2,5 тысячи лет. Мы планируем оставить это пространство свободным, то есть сами стены будут частью экспозиции», — добавил заведующий музеем «Нижегородский кремль» (филиал НГИАМЗ) Степан Петушин.

Реставрацию Дмитриевской башни планируют завершить к 30 июня.

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Фото: правительство региона