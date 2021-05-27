Стало известно, когда завершится благоустройство Почаинского бульвара в Нижнем Новгороде

В этом году преобразится один из фрагментов Почаинского променада — от улицы Добролюбова до улицы Почаинской по бровке оврага. Площадь благоустройства превысит 2,4 гектара. Концепция благоустройства, которая прошла два этапа общественных обсуждений, разработана нижегородским проектным бюро «DA».

Среди основных проблем территории — заброшенные и заросшие склоны оврагов, исключенные из городского использования, плохое качество дорог и тротуаров, неудобные лестницы и отсутствие освещения.

Сейчас Почаинский бульвар существует только как проезд для инженерной эксплуатации склонов оврага. После благоустройства на площадке создадут — новый сквер, с которого будут открываться виды на кремль и объекты уличного искусства, раскрывающие исторические темы этого места. Также, на территорию прилегающего сквера добавят растений, создадут — дорожки, детскую площадку, заменят дворовой забор и установят туалет.

Работы планируется завершить в августе 2021 года.

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Фото: среда800