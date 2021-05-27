Сервис «Ситимобил» запустил в Нижнем Новгороде проект в поддержку малому бизнесу

Ко Дню предпринимательства сервис запустил проект «Дорогу малому бизнесу». Компания нанесет на автомобили такси рекламу от частных предпринимателей из Нижнего Новгорода.
«Малому бизнесу зачастую трудно быть услышанным в крупном городе, выдержать конкуренцию и достучаться до своей аудитории. «Ситимобил для бизнеса» решил помочь предпринимателям выделиться. Яркие желтые автомобили партнеров сервиса за день покрывают огромные расстояния по всему городу — и мы рады, что такой формат поможет креативно и громко рассказать о своем деле», — отметил директор B2B-продаж Ситимобил Олег Акчурин.
Для участия в проекте необходимо:
- придумать креативный слоган для своей компании
- заполнить заявку на сайте проекта
Лучшие слоганы «Ситимобил для бизнеса» разместит на машинах партнеров сервиса, курсирующих по всему городу. Для предпринимателя такая реклама будет бесплатной.
Новое брендирование автомобилей с рекламой увидят жители Нижнего Новгорода, а также Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.
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