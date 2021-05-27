Сервис «Ситимобил» запустил в Нижнем Новгороде проект в поддержку малому бизнесу

«Малому бизнесу зачастую трудно быть услышанным в крупном городе, выдержать конкуренцию и достучаться до своей аудитории. «Ситимобил для бизнеса» решил помочь предпринимателям выделиться. Яркие желтые автомобили партнеров сервиса за день покрывают огромные расстояния по всему городу — и мы рады, что такой формат поможет креативно и громко рассказать о своем деле», — отметил директор B2B-продаж Ситимобил Олег Акчурин.

Для участия в проекте необходимо:

придумать креативный слоган для своей компании

заполнить заявку на сайте проекта

Лучшие слоганы «Ситимобил для бизнеса» разместит на машинах партнеров сервиса, курсирующих по всему городу. Для предпринимателя такая реклама будет бесплатной.

Новое брендирование автомобилей с рекламой увидят жители Нижнего Новгорода, а также Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

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