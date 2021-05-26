Усадьбу Гусевых в Нижнем Новгороде отреставрируют под современное использование

Главный дом усадьбы Гусевых построен в 1906–1907 годах по проекту архитектора Левкова и признан объектом культурного наследия регионального значения.

Нижегородский инвестор планирует отреставрировать главный дом усадьбы за 10 месяцев и приспособить его для современного использования. В помещении обновят: устройство вентиляции, водопровода, канализации и противопожарные системы.

Реставрацию проведут, заключив уникальное инвестсоглашение между ООО «ННДК «Мещера» и правительством Нижегородской области. После завершения работ инвестор получит земельный участок в Канавинском районе для строительства нового жилья.

«Таким образом, мы получим не только отреставрированный объект культурного наследия, но и положительный социальный эффект и инвестиции в экономику региона, которые обеспечит надежный застройщик. Компаниям, которые принимают на себя обязательства по сохранению ОКН, мы предоставляем земельные участки в аренду без проведения торгов под масштабные инвестпроекты, если цена реставрации ОКН превышает рыночную стоимость необходимого земельного участка», — отметил министр земельных и имущественных отношений региона Сергей Баринов.

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