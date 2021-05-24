Участок улицы Ильинской в Нижнем Новгороде перекрыли до августа

Движение на участке от Зеленского съезда до переулка Вахитова приостановлено из-за капитального ремонта дорожного покрытия. Объехать перекрытый участок дороги можно по близлежащим улицам. Центр организации дорожного движения просит водителей быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.



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Фото: pixabay