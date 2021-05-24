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Участок улицы Ильинской в Нижнем Новгороде перекрыли до августа

С 24 мая до 1 августа в центре Нижнего Новгорода перекроют движение на участке по улице Ильинской — от Зеленского съезда до переулка Вахитова. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Движение на участке от Зеленского съезда до переулка Вахитова приостановлено из-за капитального ремонта дорожного покрытия. Объехать перекрытый участок дороги можно по близлежащим улицам. Центр организации дорожного движения просит водителей быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
 

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Фото: pixabay

 

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