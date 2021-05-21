Дополнительные прямые рейсы из Нижнего в Петербург запустят с 31 мая

С 31 мая ежедневные рейсы откроет авиакомпания «Россия» на воздушных судах Sukhoi Superjet. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы на 13:25.

Авиакомпания Nordwind (совместно с Pegas Fly) также планирует увеличить частоту вечерних рейсов в Петербург — с двух до четырех в неделю. С 3 июня появятся новые вылеты в 17:40 по четвергам и субботам на воздушных судах Embraer 190.

С увеличением частоты выполняемых рейсов количество ежедневных вылетов в Санкт-Петербург в отдельные дни недели увеличится до трех в сутки.

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