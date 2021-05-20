Грозы и ливни придут в Нижегородскую область 20 мая

На Нижегородскую область надвигаются грозы, ливни и град. Неблагоприятные явления затронут большинство районов. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Непогода накроет область уже в ближайшие часы сегодня, 20 мая. Кроме того, ожидаются отдельные усиления юго-восточного ветра порывами 13–18 метров в секунду с сохранением до конца дня и ночью 21 мая.
В ведомстве предупредили, что и-за таких погодных явлений не исключено возникновение ЧС: сильным ветром может оборвать провода ЛЭП и линий связи, могут произойти нарушения на системах ЖКХ и энергетики, могут рухнуть ветхие конструкции и деревья со слабыми корнями.
МЧС призывает нижегородцев соблюдать все меры предосторожности, постараться не выходить из дома во время непогоды.
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Фото: 66.mchs.gov.ru
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