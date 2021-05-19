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Экологическая акция по очистке берегов Волги от мусора пройдет в Нижнем 20 мая

В Нижнем Новгороде 20 мая пройдет экологическая акция по очистке берега Волги от мусора. Участие в проекте примут 15 российских регионов — в их числе Нижегородская область.

 

Мероприятие проводится в рамках экологического марафона ко Дню Волги. Участие в нем принимают 15 российских регионов — в их числе Нижегородская область.  

Команда нижегородских спортсменов клуба любителей серфинга пройдет по Волге вдоль Нижневолжской набережной. На SUP-серфах за два часа активисты очистят реку от мусора. Пригодные для переработки отходы передадут региональному оператору — «Нижэкологии-НН».

Присоединиться к Всероссийской акции «Вода России» могут все желающие.

 

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Фото: сообщество «Берег добрых дел» «ВКонтакте»

 

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