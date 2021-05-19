Новый тип рекламы появится на фасадах домов в Нижнем Новгороде

Городская дума обсудила изменения в правилах размещения рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Обсуждение было посвящено созданию нового вида рекламных конструкций на фасадах зданий. Рекламные конструкции будут индивидуально разработаны под каждый проект и будут присоединяться к фасадам сооружений.
По сообщение пресс-службы гордумы, на многоквартирных домах можно будет размещать вывески малого формата в виде постеров, чтобы не создавать неудобств для жителей. Размер конструкций на фасадах нежилых зданий будет зависеть от площади объекта.
По информации директора Городского центра градостроительства и архитектуры Дмитрия Ярикова, новым требованиям соответствуют 87% рекламных конструкций, а еще 10% могут быть к ним адаптированы.
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Фото: pixabay
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