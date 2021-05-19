Новый тип рекламы появится на фасадах домов в Нижнем Новгороде

Обсуждение было посвящено созданию нового вида рекламных конструкций на фасадах зданий. Рекламные конструкции будут индивидуально разработаны под каждый проект и будут присоединяться к фасадам сооружений.

По сообщение пресс-службы гордумы, на многоквартирных домах можно будет размещать вывески малого формата в виде постеров, чтобы не создавать неудобств для жителей. Размер конструкций на фасадах нежилых зданий будет зависеть от площади объекта.

По информации директора Городского центра градостроительства и архитектуры Дмитрия Ярикова, новым требованиям соответствуют 87% рекламных конструкций, а еще 10% могут быть к ним адаптированы.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pixabay