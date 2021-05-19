18+
  • Город
  • Город

Нижегородский аэропорт «Стригино» запускает прямые рейсы в Баку

С 19 мая авиакомпания Nordwind (совместно Pegas Fly) запустит прямые рейсы в Баку из аэропорта «Стригино». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

 

Рейс Нижний Новгород — Баку будет выполнять авиакомпания Nordwind (совместно Pegas Fly) на воздушных судах Embraer 190 вместимостью 110 человек. Вылеты из Нижнего Новгорода в Баку запланированы раз в неделю.

Первый рейс из Нижнего Новгорода в столицу Азербайджана запланирован 19 мая в в 23:40, прибытие в аэропорт имени Гейдара Алиева 20 мая в 3:25. Обратный вылет - в 4:25 и прибытие в Нижний Новгород в 6:30.

Время указано местное для каждого аэропорта.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: mayel.ru

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты