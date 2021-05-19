Нижегородский аэропорт «Стригино» запускает прямые рейсы в Баку

С 19 мая авиакомпания Nordwind (совместно Pegas Fly) запустит прямые рейсы в Баку из аэропорта «Стригино». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Рейс Нижний Новгород — Баку будет выполнять авиакомпания Nordwind (совместно Pegas Fly) на воздушных судах Embraer 190 вместимостью 110 человек. Вылеты из Нижнего Новгорода в Баку запланированы раз в неделю.
Первый рейс из Нижнего Новгорода в столицу Азербайджана запланирован 19 мая в в 23:40, прибытие в аэропорт имени Гейдара Алиева 20 мая в 3:25. Обратный вылет - в 4:25 и прибытие в Нижний Новгород в 6:30.
Время указано местное для каждого аэропорта.
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Фото: mayel.ru
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