МЧС: аномальная жара до +32 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 18 мая

Аномально жаркая погода сохранится в Нижнем Новгороде и большинстве районов области до 20 мая. Сегодня, 18 мая, ожидается до +32 градусов днем и до +20 ночью без осадков.

Нижегородцам рекомендуют сократить время пребывания на улице и пользоваться головными уборами, снизить физические нагрузки, проветривать помещения и пить больше жидкости.

Кроме того, на территории Краснооктябрьского, Пильнинского, Сергачского и Сеченовского районов объявлен четвертый класс пожароопасности, еще в 29 муниципальных округах, включая Нижний Новгород, — третий класс пожароопасности, в остальных — второй класс.

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