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МЧС: аномальная жара до +32 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 18 мая

ГУ МЧС России предупреждает жителей Нижнего Новгорода об аномальной жаре на этой неделе. 18 мая температура воздуха поднимется на семь градусов выше климатической нормы для этого времени года.

 

  • автор фото — Никита Духник

Аномально жаркая погода сохранится в Нижнем Новгороде и большинстве районов области до 20 мая. Сегодня, 18 мая, ожидается до +32 градусов днем и до +20 ночью без осадков.

Нижегородцам рекомендуют сократить время пребывания на улице и пользоваться головными уборами, снизить физические нагрузки, проветривать помещения и пить больше жидкости.

Кроме того, на территории Краснооктябрьского, Пильнинского, Сергачского и Сеченовского районов объявлен четвертый класс пожароопасности, еще в 29 муниципальных округах, включая Нижний Новгород, — третий класс пожароопасности, в остальных — второй класс.

 

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