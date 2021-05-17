Шесть башен и стену кремля отреставрируют в Нижнем Новгороде

Проект предусматривает работы по сохранению части кремлевской стены и шести ее башен.

«Реконструкции и реставрации подлежат прясла от Георгиевской до Пороховой, от Пороховой до Дмитриевской, от Дмитриевской до Кладовой, от Кладовой до Никольской и от Никольской до Коромысловой башен», — отмечают в организации.

Подрядчики восстановят утраченные части белокаменного пояса строений и нарушенные покрытия крыш, реконструируют крыльца, отреставрируют исторические двери и ворота.

В Дмитровской башне установят окна с одинарным остеклением в деревянных переплетах. Стены и своды внутри башен очистят, а боевые ходы прясел и лестницы отремонтируют. На старинных лестницах восстановят утраченные белокаменные ступени и установят металлические кованые поручни.

Финансирование планируется проводить за счет средств федерального бюджета.

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Фото: vseruss.ru