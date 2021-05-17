Шесть башен и стену кремля отреставрируют в Нижнем Новгороде

Комплекс работ по сохранению стен на участке от Георгиевской до Коромысловой башен пройдет в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Проект предусматривает работы по сохранению части кремлевской стены и шести ее башен.
«Реконструкции и реставрации подлежат прясла от Георгиевской до Пороховой, от Пороховой до Дмитриевской, от Дмитриевской до Кладовой, от Кладовой до Никольской и от Никольской до Коромысловой башен», — отмечают в организации.
Подрядчики восстановят утраченные части белокаменного пояса строений и нарушенные покрытия крыш, реконструируют крыльца, отреставрируют исторические двери и ворота.
В Дмитровской башне установят окна с одинарным остеклением в деревянных переплетах. Стены и своды внутри башен очистят, а боевые ходы прясел и лестницы отремонтируют. На старинных лестницах восстановят утраченные белокаменные ступени и установят металлические кованые поручни.
Финансирование планируется проводить за счет средств федерального бюджета.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: vseruss.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.