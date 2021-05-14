На территории Нижегородского кремля проводят капитальный ремонт Ивановского съезда

На участке от Дмитриевской башни до площади Народного Единства заменят дорожное покрытие, установят водоотведение, воссоздадут историческое ограждение, проведут реконструкцию подпорной стены и заменят освещение. Для того чтобы предотвратить разрушения дорожного покрытия, на проезжей части и на тротуарах установят поперечные уклоны для сбора воды в ливневую канализацию.

«Мощение гранитной брусчаткой первой улицы города — Ивановского съезда — является одним из важнейших элементов, формирующих исторический облик Нижнего Новгорода. Предполагается отказаться от парковки транспорта, здесь будет место исключительно для экскурсий, прогулок, мероприятий», — отмечает управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Все работы по реконструкции и капитальному ремонту Ивановского съезда планируют завершить к 30 июня этого года.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Правительство Нижегородской области