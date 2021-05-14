На территории Нижегородского кремля проводят капитальный ремонт Ивановского съезда

Подрядчик завершит работы по реконструкции Ивановского съезда в Нижнем Новгороде к 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На участке от Дмитриевской башни до площади Народного Единства заменят дорожное покрытие, установят водоотведение, воссоздадут историческое ограждение, проведут реконструкцию подпорной стены и заменят освещение. Для того чтобы предотвратить разрушения дорожного покрытия, на проезжей части и на тротуарах установят поперечные уклоны для сбора воды в ливневую канализацию.
«Мощение гранитной брусчаткой первой улицы города — Ивановского съезда — является одним из важнейших элементов, формирующих исторический облик Нижнего Новгорода. Предполагается отказаться от парковки транспорта, здесь будет место исключительно для экскурсий, прогулок, мероприятий», — отмечает управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.
Все работы по реконструкции и капитальному ремонту Ивановского съезда планируют завершить к 30 июня этого года.
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Фото: Правительство Нижегородской области
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