Нижний Новгород вошел в тройку популярных направлений для поездок в мае

По данным аналитиков больше всего билетов оформляется по направлению Москва — Санкт-Петербург. Средний чек за поездку — около 2,8 тысяч рублей в одну сторону.

На втором месте направление Москва — Нижний Новгород. Средний чек — около 1,8 тысяч рублей в одну сторону.

Замыкает тройку популярных маршрутов в мае направление Москва — Казань. Средний чек — 2,65 тысяч рублей в одну сторону.

В десятку самых востребованных среди туристов городов также попали — Брянск, Владимир, Ярославль, Тула, Краснодар, Воронеж и Рязань.

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Фото: Никита Духник