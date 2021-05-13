Проект «Архитектурный четверг» проведет экскурсию «Дом, в котором я живу» с архитектором Александром Дехтяром

«Мои истории, связанные с этим кварталом и его окрестностями, берут начало в середине 80-х годов прошлого века и не завершены до сих пор. Своим превращением в современную реальность он обязан множеству известных мне людей – архитекторам Бенедикту Бастыреву, Василию Бандакову, Людмиле Лафер, Владимиру Коваленко, Ольге Малиновской, Александру Харитонову, Евгению Пестову, Алексею Каменюку, Валерию Никишину, Юрию Карцеву, Юрию Чакрыгину, Сергею Туманину, Елене Павловой…Он связан с именами строителей и бизнесменов – Вячеслава Растеряева, Александра Сулимова, Владимира Царева, художников – Ирины Красновой, Аси Феоктистовой», — говорится в сообщении к экскурсии.

Старт прогулки — в 18.30 на парковке напротив дома №7 на улице Фрунзе. Количество мест ограниченно (организационный взнос — 300 рублей), запись по телефону: +7 930 719 00 99.

С предварительной программой на 2021 год можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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