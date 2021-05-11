В Нижний Новгород пришло потепление. В среду обещают до +25 градусов

Во вторник, 11 мая, весь день будет солнечно — утром температура воздух прогреется до +17, днем потеплеет до + 21 градуса. К ночи похолодает до +13. Скорость северо-восточного ветра — 2–4 метра в секунду.

В среду, 12 мая, синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков — утром термометры покажут до +14, днем потеплеет до +25 градусов. Вечером похолодает до +15. Восточный ветер усилится до 3–5 метров в секунду.

В четверг, 13 мая, утром воздух прогреется до +16, днем и вечером будет пасмурно, термометры покажут+24 градуса. Ночью похолодает до +13. Ветер придет с юго-востока со скоростью 4–5 метра в секунду.

В пятницу, 14 мая, утром воздух прогреется до +14, днем до +24 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +15. Скорость ветра ослабнет до 1–2 метров в секунду.

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