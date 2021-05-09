В День Победы на нижегородской телебашне представят световой шоу

Сегодня, 9 мая, на телебашне в Нижнем Новгороде появится праздничная подсветка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Основное световое представление ждет нижегородцев и гостей города вечером — с 20:30 до 03:00 (по московскому времени). Телебашню украсят залпы светового салюта, изображение Георгиевской ленты и текстовое поздравление с праздником.
В динамической подсветке телебашни задействованы 4620 светодиодных пиксельных светильников на ее гранях, а также линейные прожекторы, образующие «световой пояс» по периметру технологической площадки на высоте 140 метров.
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Фото: Игорь Иванов
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