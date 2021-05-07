Стало известно, что построят на месте павильона «Алексеевский ряд» на площади Минина

Городской магазин – библиотека появится на месте павильона «Алексеевский ряд», который сейчас сносят на площади Минина.
«Реконструкцией объекта предусматривается сохранение масштаба и объемного решения павильона с частичным изменением его архитектурного решения. Предполагается, что в павильоне будет размещаться городской магазин - библиотека современного формата обслуживания и времяпрепровождения», — отмечают в администрации Нижнего Новгорода.
В настоящее время рабочие разбирают капитальные конструкции и демонтируют остекления магазина. В городской администрации не уточнили в какие сроки на этом месте появится новое здание.
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Фото: NN.ru
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