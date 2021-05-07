Дожди и потепление до + 17 градусов придет в Нижний Новгород в эти выходные

В субботу, 8 мая, утром будет солнечная погода, столбики термометров поднимутся до отметки + 7 градусов, днем воздух прогреется до +17, такая же температура сохранится и вечером. Ветер придет с юго-востока со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

В воскресенье, 9 мая, целый день будет пасмурно и дождливо. Утром температур воздуха прогреется до +10 градусов, днем +12. Ночью похолодает до +6 градусов, а скорость северо-западного ветра составит 2–5 метров в секунду.

В понедельник, 10 мая, утром синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, термометры покажут +6 градусов. Днем потеплеет до +16 и без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +4. Ветер придет с севера со скоростью 1–3 метра в секунду.

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Фото: Игорь Иванов