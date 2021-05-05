18+
  • Город
  • Город

К 800-летию города в Нижнем обновили систему подсветки телебашни

Нижегородский филиал «Российской телевизионной и радиовещательной сети» модернизирует систему подсветки телебашни. Стоимость проекта — 4,9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

 

«Мы не просто обеспечили текущий ремонт светового оборудования телебашни, но и модернизировали всю систему подсветки: она стала и функциональнее, и надежнее, и долговечнее», — отметил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Кроме того, на телебашне заменили более 4,5 тысяч светодиодных пиксельных светильников. Новые приборы повысили качество видеоизображений, которые транслируются на телебашне в праздничные дни или по заказу нижегородцев через мобильное приложение «Башня света».

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив пресс-служб

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты