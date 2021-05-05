К 800-летию города в Нижнем обновили систему подсветки телебашни

«Мы не просто обеспечили текущий ремонт светового оборудования телебашни, но и модернизировали всю систему подсветки: она стала и функциональнее, и надежнее, и долговечнее», — отметил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Кроме того, на телебашне заменили более 4,5 тысяч светодиодных пиксельных светильников. Новые приборы повысили качество видеоизображений, которые транслируются на телебашне в праздничные дни или по заказу нижегородцев через мобильное приложение «Башня света».

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Фото: архив пресс-служб