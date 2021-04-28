В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль закатов и фейерверков

Фейерверки запустят из разных точек города за внебюджетные средства. Участниками фестиваля станут восемь команд со всей страны. Каждую субботу с 12 июня по 14 августа на набережной в 20:00 будут выступать нижегородские артисты, в 21:00 — приглашенные, а в 22:00 запустят фейерверк.

«Все приезжающие к нам летом должны прикоснуться к празднику. Каждую субботу на набережной в восемь вечера — наш локальный артист, в девять вечера — какая-то звезда и в десять вечера — фейерверк», — сказал Олег Беркович.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels