Фуникулер в Нижегородском кремле построят к середине августа 2021 года

Исторический фуникулер, работавший в конце XIX века, восстановят к 800-летию Нижнего Новгорода. На приобретение оборудования для него направлено свыше 400 миллионов рублей.

«Сейчас проводятся противоаварийные работы на склоне. Сам фуникулер формируется, кабинки производятся, по фуникулеру все в силе», — отметил Олег Беркович.

Фуникулер от основания Северной и Часовой башен Нижегородского кремля действовал с 1896-го до 1926 года.