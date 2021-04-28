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Фуникулер в Нижегородском кремле построят к середине августа 2021 года

К 15 августа 2021 года в Нижегородском кремле планируется построить фуникулер. Об этом сообщает министр культуры Олег Беркович.

 

Исторический фуникулер, работавший в конце XIX века, восстановят к 800-летию Нижнего Новгорода. На приобретение оборудования для него направлено свыше 400 миллионов рублей.

«Сейчас проводятся противоаварийные работы на склоне. Сам фуникулер формируется, кабинки производятся, по фуникулеру все в силе», — отметил Олег Беркович.

Фуникулер от основания Северной и Часовой башен Нижегородского кремля действовал с 1896-го до 1926 года.

 

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Фото: autotravel-nn.ru

 

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