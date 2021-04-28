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На Youtube-канале «Нижний 800» опубликовано видео начала навигации в год 800-летия Нижнего Новгорода

 Три грузовых теплохода, украшенных баннерами с символикой юбилея, прошли вдоль города по Волге в свой первый рейс в навигации 2021 года.

 

Сухогрузные теплоходы «Волго-Дон 155», «Волго-Дон 5074», «Волго-Дон 5050» отправились с Борского судоремонтного предприятия вдоль Нижне-Волжской набережной и стрелки в сторону Городецкого гидроузла на Череповец (на свою первую погрузку в навигации 2021 года).

«История судоходства на Волге – это, по сути, история нашей компании, которой почти 180 лет. Юбилей города — это праздник как для всех его жителей и гостей города, так и для компаний, причастных к судьбе Нижнего Новгорода, — поэтому для нас это личная история. Сегодня наш флот насчитывает более 250 единиц флота и работает не только на реке, но и на международных направлениях», — отмечает управляющий директор Волжского пароходства Юрий Гильц.

 

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Фото: Нижний800

 

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