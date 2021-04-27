В Нижнем Новгороде началась реставрация фасада бывшей фабрики «Маяк»

Специалисты планируют укрепить стены здания, отреставрировать фасад и восстановить утраченные элементы. Сейчас проводятся работы по перекладке дефектной плитки — планируется заменить 20-25% плиток. «Новую плитку укладывают на место только тех элементов, которые невозможно восстановить», — говорится в сообщении.

После завершения работ фасад очистят с использованием технологии мягкого бластинга (бластинг — струйный метод очистки поверхностей, основанный на применении абразивов). В ближайшее время рабочии приступят к усилению металлических балок и металлических фиал, которые венчают колонны.

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Фото: Нижний800