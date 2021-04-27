В Нижнем Новгороде началась реставрация фасада бывшей фабрики «Маяк»

Подрядчик из Санкт-Петербурга приступил к реставрации центрального фасада бывшей швейной фабрики «Маяк» на Нижневолжской набережной. Ремонтные работы планируют завершить в августе, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Специалисты планируют укрепить стены здания, отреставрировать фасад и восстановить утраченные элементы. Сейчас проводятся работы по перекладке дефектной плитки — планируется заменить 20-25% плиток. «Новую плитку укладывают на место только тех элементов, которые невозможно восстановить», — говорится в сообщении.
После завершения работ фасад очистят с использованием технологии мягкого бластинга (бластинг — струйный метод очистки поверхностей, основанный на применении абразивов). В ближайшее время рабочии приступят к усилению металлических балок и металлических фиал, которые венчают колонны.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Нижний800
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.