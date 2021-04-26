В Нижнем Новгороде пройдет первый в России хакатон по искусственному интеллекту

Мероприятие пройдет в рамках ежегодного федерального форума по цифровой экономике «ЦИПР 2021».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение первого хакатона по искусственному интеллекту в Нижнем Новгороде — это важный этап вовлечения местных IT-сообществ в развитие российской ИИ-отрасли.

«Проведение первого хакатона по искусственному интеллекту в Нижнем Новгороде — это дань уважения их трудам и важное заявление готовности развивать данное направление в регионе», — добавил Глеб Никитин.

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Фото: архив пресс-служб