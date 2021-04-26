Нижний Новгород вошел в пятерку лучших городов для жизни в 2021 году

Нижний Новгород разделил пятую строчку рейтинга с Ярославлем и Воронежем. Первое место — Тюмень, второе — Казань, третье место занимают Краснодар, Санкт-Петербург и Сочи, а четвертое отдано — Екатеринбургу. Москва находится на шестом месте.

«Жить в Нижнем Новгороде нравится 84% респондентов. За семь лет с начала проведения исследования, жители Нижнего Новгорода стали заметно позитивнее оценивать развитие школ и детских садов (10% в 2010-ом, 22% в 2020-ом и 2021-ом), уровень доступности хорошей работы (5% в 2014-ом и 12% сегодня)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нижний Новгород находится на предпоследнем месте среди российских городов по развитию кафе, ресторанов и клубов: успехи города отметили 26% опрошенных, что почти вдвое меньше, чем в 2014 году.

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Фото: Никита Духник