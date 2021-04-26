Пасмурная и дождливая погода придет в Нижний Новгород на этой неделе

В понедельник, 26 апреля, будет солнечно и без осадков — к середине дня воздух прогреется до +9 градусов. К вечеру температура опустится до +2. Порывы западного ветра будут достигать 8,6 метров в секунду. Во вторник, 27 апреля, ожидается пасмурная погода, днем и вечером — небольшой дождь. С утра потеплеет до +10, к вечеру столбики термометров опустятся до +1 градуса.

В среду, 28 апреля, с утра возможен небольшой дождь, днем ожидается температура +5 градусов, ночью похолодает до +2. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6,5 метров в секунду. В четверг, 29 апреля, утром синоптики прогнозируют пасмурную погоду, днем температура воздуха прогреется до +8, а в ночное время столбики термометров резко опустятся до +1.

В пятницу, 30 апреля, погода снова будет пасмурной, однако днем потеплеет до +13, а ночью ожидается температура +9. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4,2 метра в секунду.

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Фото: Игорь Иванов