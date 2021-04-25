Нижегородский аэропорт «Стригино» запускает прямые рейсы в Крым

С 30 апреля рейс Нижний Новгород — Симферополь будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» на самолетах Airbus A320. Вылет из Нижнего Новгорода — в 20:05, прибытие в столицу Крыма — в 22:45.

С 1 мая рейс Нижний Новгород — Симферополь начнет выполнять авиакомпания Red Wings. Вылет из Нижнего — в 12:10, прибытие на полуостров — в 14:50.

С 2 июня рейс Нижний Новгород — Симферополь начнет выполнять авиакомпания Smartavia на самолетах Boeing 737. Первый вылет — в 20:05, а прибытие в Симферополь — в 22:40.

С начала июня нижегородцы смогут улететь в Симферополь каждый день, а в некоторые даты — трижды в сутки.

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Фото: pexels