МЧС: порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Нижегородской области 25 апреля

В это время повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — обрыв линий электропередач и связи, нарушения в работе объектов ЖКХ, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций. Спасатели предупреждают о возможных затруднения при проведении высотных и аварийно-восстановительных работ.

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Фото: https://ruftv.ru/