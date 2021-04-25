МЧС: порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Нижегородской области 25 апреля

25 и 26 апреля в столице Приволжья ожидаются порывы юго-западного ветра до 13–18 метров в секунду. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В это время повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — обрыв линий электропередач и связи, нарушения в работе объектов ЖКХ, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций. Спасатели предупреждают о возможных затруднения при проведении высотных и аварийно-восстановительных работ.
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Фото: https://ruftv.ru/
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