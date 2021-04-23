Нижегородская область вошла в гастрономический путеводитель по России

Федеральное агентство по туризму и Google Россия запустили путеводитель по региональным кухням страны. В проект вошли главные гастрономические «достопримечательности» Нижегородской области. Авторы проекта предлагают посмотреть на русскую кухню глазами героев сказок, классической литературы и известных картин.

«Участие в проекте для нас особенно актуально в год 800-летия Нижнего Новгорода. Наших гостей ждут не только увлекательные экскурсии, обновленные территории для прогулок и отдыха, яркие культурные события, но и, конечно, кулинарные изыски, программы, учитывающие развитие этого направления», — отметил губернатор области Глеб Никитин.

Путеводитель знакомит гостей региона с городецким пряником, самой известной бургерной Поволжья, кулинарной студией шеф-повара и нижегородской шаурмой.

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