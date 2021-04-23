Дожди и похолодание до +1 градуса придут в Нижний Новгород в эти выходные

В субботу, 24 апреля, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и температуру воздуха до +8 градусов, днем потеплеет до +15. К вечеру похолодает и пройдут дожди, столбики термометров опустятся до отметки +3 градуса. Скорость юго-восточного ветра — 4-6 метров в секунду.

В воскресенье, 25 апреля, утром пройдут небольшие дожди, а столбики термометров покажут +5 градусов. Вечером синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков с температурой воздуха до + 7. К ночи похолодает до +1, а ветер придет с юго-запада со скоростью 4-7 метров в секунду.

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Фото: pexels