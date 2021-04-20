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Старинная лепнина обнаружена в доме на улице Рождественской

Уникальная лепнина обнаружена в старинном доме на улице Рождественской, 30. Фотографии из усадьбы Костромина — Шушляева опубликовал на своей странице в Instagram Алексей Шевченко. 

 

  • фото — Алексей Шевченко

    фото — Алексей Шевченко

  • фото — Алексей Шевченко

    фото — Алексей Шевченко

  • фото — Алексей Шевченко

    фото — Алексей Шевченко

  • фото — Алексей Шевченко

    фото — Алексей Шевченко

  • фото — Алексей Шевченко

    фото — Алексей Шевченко

  • фото — Алексей Шевченко

    фото — Алексей Шевченко

Усадьба появилась в историческом центре Нижнего Новгорода в 1825—1857 годах. Сообщается, что летом в здании откроется ресторан, а исторические интерьеры сохранят. 

«Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Представьте, все это вскрыли от советских наслоений. Всему этому более 100 лет. Интерьеры конечно же сохранят. Здесь уже скоро будет ресторан», — отмечает нижегородец.

 

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