Старинная лепнина обнаружена в доме на улице Рождественской

Усадьба появилась в историческом центре Нижнего Новгорода в 1825—1857 годах. Сообщается, что летом в здании откроется ресторан, а исторические интерьеры сохранят.

«Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Представьте, все это вскрыли от советских наслоений. Всему этому более 100 лет. Интерьеры конечно же сохранят. Здесь уже скоро будет ресторан», — отмечает нижегородец.

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