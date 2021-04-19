В Нижнем Новгороде открыли часы обратного отсчета до 800-летия города

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода открылись 18 апреля на Большой Покровской перед театром драмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
15 апреля на Театральной площади была размещена коробка-сюрприз, в которой были спрятаны часы. 18 апреля прошла официальная церемония их открытия.
«Сейчас мы на финишной прямой подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, и эту дистанцию будем отмерять часами, созданными как дань памяти наследию нашего земляка Ивана Кулибина. Мы с нетерпением ждем день города, чтобы всей страной отметить знаковое событие — наш юбилей. Кулибин мечтал найти вечный двигатель. Так и мы, запуская отсчет до 800-летия, запускаем отсчет до момента, который даст мощный импульс нашему городу на долгие годы вперед", —отметил Глеб Никитин.
Часы будут отсчитывать время до старта гала-шоу 20:21 21 августа.
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Фото: пресс–служба правительства
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