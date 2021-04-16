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В Нижнем Новгороде побит температурный рекорд 1975 года

В Нижнем Новгороде на этой неделе был побит температурный рекорд 1975 года. Об этом сообщила пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

 

По ее словам, 13 апреля 2021 года попадет в историю метеорологических наблюдений: в этот день температура воздуха на территории Нижегородской области повысилась до рекордных значений для середины апреля. В этот день метеорологи зафиксировали 21 – 23 градуса выше нуля. Среднесуточная температура воздуха в большинстве районов оказалась на 7 – 10 градусов выше нормы.

«Такие значения наиболее характерны для первой декады мая», — отмечают в агентстве. 

 

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Фото: Духник Никита

 

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