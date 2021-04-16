В Нижнем Новгороде побит температурный рекорд 1975 года

По ее словам, 13 апреля 2021 года попадет в историю метеорологических наблюдений: в этот день температура воздуха на территории Нижегородской области повысилась до рекордных значений для середины апреля. В этот день метеорологи зафиксировали 21 – 23 градуса выше нуля. Среднесуточная температура воздуха в большинстве районов оказалась на 7 – 10 градусов выше нормы.

«Такие значения наиболее характерны для первой декады мая», — отмечают в агентстве.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Духник Никита