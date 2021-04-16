Нижегородские фонтаны запустят ко Дню Победы

Фонтаны в Нижнем Новгороде заработают к 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Фонтаны запустят в следующих районах города:
Автозаводский район:
- на улице Лоскутова (в сквере от остановки проспект Октября до улицы Лоскутова)
Ленинский район:
- в сквере «Канавинский»
- на улице Сергея Есенина, 10
- у гостиницы «Заречная»
Московский район:
- в сквере Люкина
- в сквере Грабина
- в сквере Авиастроителей
Нижегородский район:
- на Черном пруду
- на площади Маркина
- на площади Минина и Пожарского
Советский район:
- в сквере имени 65 лет Победы
- на аллее Памяти и Славы
Сормовский район:
- комплекс из 5 фонтанов в сквере на улице Никиты Рыбакова
- в сквере на улице Энгельса
«Фонтаны всегда придают праздничное летнее настроение городским улицам, поэтому решили запустить их к празднику», — отмечает Юрий Шалабаев.
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Фото: pexels
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