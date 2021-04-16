Нижегородские фонтаны запустят ко Дню Победы

Фонтаны запустят в следующих районах города:

Автозаводский район:

на улице Лоскутова (в сквере от остановки проспект Октября до улицы Лоскутова)

Ленинский район:

в сквере «Канавинский»

на улице Сергея Есенина, 10

у гостиницы «Заречная»

Московский район:

в сквере Люкина

в сквере Грабина

в сквере Авиастроителей

Нижегородский район:

на Черном пруду

на площади Маркина

на площади Минина и Пожарского

Советский район:

в сквере имени 65 лет Победы

на аллее Памяти и Славы

Сормовский район:

комплекс из 5 фонтанов в сквере на улице Никиты Рыбакова

в сквере на улице Энгельса

«Фонтаны всегда придают праздничное летнее настроение городским улицам, поэтому решили запустить их к празднику», — отмечает Юрий Шалабаев.

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Фото: pexels