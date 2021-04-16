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Нижегородские фонтаны запустят ко Дню Победы

Фонтаны в Нижнем Новгороде заработают к 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

 

Фонтаны запустят в следующих районах города:

Автозаводский район:

  • на улице Лоскутова (в сквере от остановки проспект Октября до улицы Лоскутова)

Ленинский район:

  • в сквере «Канавинский»
  • на улице Сергея Есенина, 10
  • у гостиницы «Заречная»

Московский район:

  • в сквере Люкина
  • в сквере Грабина
  • в сквере Авиастроителей

Нижегородский район:

  • на Черном пруду
  • на площади Маркина
  • на площади Минина и Пожарского

Советский район:

  • в сквере имени 65 лет Победы
  • на аллее Памяти и Славы

Сормовский район:

  • комплекс из 5 фонтанов в сквере на улице Никиты Рыбакова
  • в сквере на улице Энгельса

«Фонтаны всегда придают праздничное летнее настроение городским улицам, поэтому решили запустить их к празднику», — отмечает Юрий Шалабаев.

 

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Фото: pexels

 

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