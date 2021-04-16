В Нижнем возобновили аукцион на создание выставочных площадей внутри пакгаузов на Стрелке

Внутри металлических конструкций планируют создать концертный зал на 600 человек и галерейное пространство. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 660 миллионов рублей.

Сообщается, что сооружения будут некапитальными, чтобы подчеркнуть уникальность строений и не создавать на металлические конструкции дополнительной нагрузки.

Конкурс на поиск подрядчика объявлен на сайте госзакупок — заявки принимают до 23 апреля. Работы должны быть выполнены до декабря 2021 года.

Металлические конструкции на Стрелке — часть главного выставочного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году.

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Фото: Дима Четыре