В Нижнем возобновили аукцион на создание выставочных площадей внутри пакгаузов на Стрелке

АНО «Центр 800» возобновила аукцион по выбору подрядчиков для строительства концертного зала и галереи внутри пакгаузов на Стрелке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Внутри металлических конструкций планируют создать концертный зал на 600 человек и галерейное пространство. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 660 миллионов рублей.
Сообщается, что сооружения будут некапитальными, чтобы подчеркнуть уникальность строений и не создавать на металлические конструкции дополнительной нагрузки.
Конкурс на поиск подрядчика объявлен на сайте госзакупок — заявки принимают до 23 апреля. Работы должны быть выполнены до декабря 2021 года.
Металлические конструкции на Стрелке — часть главного выставочного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году.
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Фото: Дима Четыре
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