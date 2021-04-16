Сильный ветер и похолодание придут в Нижний Новгород в эти выходные

В субботу, 17 апреля, весь день будет солнечно и без осадков. Утром столбики термометров покажут +4 градуса, днем воздух прогреется до +15. К ночи снова похолодает до +3.

В воскресенье, 18 апреля, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром термометры покажут +4, днем потеплеет до +14 градусов. Ночью температура воздуха опустится до отметки +3. Ветер придет с северо-востока со скоростью 4 – 6 метров в секунду.

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Фото: Игорь Иванов