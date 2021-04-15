В Нижнем пройдет ландшафтный фестиваль «Исторический парк»

Организаторы проекта задействуют пять городских площадок и создадут разнообразные сады, выдержанные в разных стилистических темах. Всего фестиваль продлится 2,5 месяца, за это время организаторы планируют провести 10 уличных и свободных для посещения (бесплатных) мероприятий для жителей и гостей города.

Подать заявку на участие можно через онлайн-платформу до 19 апреля 2021 года.

22 апреля с 16:00 до 19:00 в Доме архитектора пройдет установочная сессия ландшафтного фестиваля «Исторический парк».

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Фото: Нижний800