К 800-летию Нижнего в здании Речного вокзала откроется выставочное пространство

Постоянная экспозиция займет более 300 квадратных метров в центральном фойе на первом этаже. В пространстве разместят экспонаты, рассказывающее о становлении Волжского пароходства, представят модели разных типов судов, мемориал с фамилиями речников и моряков, погибших во время Великой Отечественной войны.

Проект разработали дизайнеры MISH studio. Они рассказали, что снова откроется вход в здание со стороны площади Маркина. В дальнейшем выставочное пространство в здании смогут задействовать творческие сообщества Нижнего Новгорода, а также музеи.

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