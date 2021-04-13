Дороги в центре Нижнего Новгорода перекроют из-за репетиции военного парада

20, 22, 26, 28 и 29 апреля с 10:00 до 14:00 ограничат движение от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №112А по улице Слобода Печеры. Автобусы не будут ходить по маршруту А-5.

3 мая с 05:00 до 11:30, 5 мая с 03:00 до 08:30 и 8 мая с 07:30 до 13:30 движение транспорта ограничат по Нижневолжской набережной, улице Рождественской, Зеленскому съезду — от улицы Широкой до Коромысловой башни нижегородского Кремля; улице Широкой, Георгиевскому, Казанскому и Похвалинскому съездам — от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской; Канавинскому мосту, набережной Гребного канала — от Казанского съезда до дома 110А в Слободе Печеры.

Департамент просит водителей следовать указаниям дорожных знаков.

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Фото: volga-tv.ru