На площади Горького началось восстановление центральной лестницы

На площади Максима Горького в Нижнем Новгороде началась установка фундамента центральной лестницы сквера. Благоустройство планируют завершить к 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Подрядчик уже убрал старое покрытие, сейчас продолжается демонтаж металлических ограждений, малых архитектурных форм и опор освещения.
«Работы начались активно. Подрядные организации успевают все делать в назначенные сроки», — отметил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.
В конце апреля на территории сквера заменят тротуарную плитку дорожно-тропиночной сети, отреставрирует ограждение по всему периметру. Кроме того, планируют восстановить архитектурно-художественную подсветку памятника Горького.
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Фото: среда800
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