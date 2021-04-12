На площади Горького началось восстановление центральной лестницы

Подрядчик уже убрал старое покрытие, сейчас продолжается демонтаж металлических ограждений, малых архитектурных форм и опор освещения.

«Работы начались активно. Подрядные организации успевают все делать в назначенные сроки», — отметил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

В конце апреля на территории сквера заменят тротуарную плитку дорожно-тропиночной сети, отреставрирует ограждение по всему периметру. Кроме того, планируют восстановить архитектурно-художественную подсветку памятника Горького.

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Фото: среда800